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+7(495)-147-58-97
Меню
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Контакты
+7(962)-686-70-99
Работа вело-курьером
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Мы официальный партнёр ООО Умный Ритейл , "Самокат" - сервиса доставки продуктов на дом
Стабильная выплата зарплаты
Свободный график
Отсутствие штрафов
Доставка в удобном районе
Как стать курьером в Два колеса
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Получите всё необходимое для работы, зайдите в приложение и принимайте первый заказ!
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Кого мы ищем
Людей в возрасте строго от 18 лет
С навыками езды
на велосипеде
С мобильным устройством
на Android
С медицинской книжкой или готовностью к ее оформлению
Условия работы
Ставка:
Вело: 255 - 295 руб/час
Пеший: 230 - 275 руб/час
Сборщик:
20
5 - 245 руб/час
Кухня: 205 - 225 руб / час
Условия:
Спецодежду выдаём
Велосипед выдаём в аренду/под выкуп
Еженедельная
оплата на любую карту
График работы:
по индивидуальному запросу (согласовываем практически любой). Возможна ПОДРАБОТКА от 4х часов
Место работы:
работа в одном удобном районе с радиусом доставки до 3,5 км (10 минут на велосипеде)
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Помощник ревизора (ночь)
Сборщик
Комплектовщик кухни
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Ваш пол
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Женский
Есть у вас собственный велосипед?
Выберите вариант из списка...
Нет, могу взять в аренду (вело)
Да, есть велосипед
Да, есть электровелосипед
Не нужен, я на другую должность
Есть у Вас телефон Android?
Да, у меня Android
Нет, у меня iPhone (iOS)
Нет телефона
Есть медкнижка?
Да
Нет
Работали раньше как Самозанятый?
Да, у меня есть Мой налог
Слышал, знаю про это
Нет, но могу им стать
Нет, я гражданин СНГ
Укажите удобную дату собеседования
Работаем ежедневно. Принимаем на собеседование в 12:00,14:00,16:00, 18:00 часов дня
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Москва, 2-я Рощинская ул., 4, 3ий этаж, офис 317
Контакты
Если у Вас остались вопросы, отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
МСК:
8-495-147-58-97
(офис)
Ежедневно С 10:00 ДО 19:00
Дополнительная информация по ссылкам:
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Санкт-Петербург, пр. Бакунина дом 5, офис 308
Контакты
Если у Вас остались вопросы, отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
СПБ:
8-962-686-70-99
(офис)
ПН - СБ С 10:00 ДО 19:00
Дополнительная информация по ссылке:
ООО Два Колеса
ОГРН 1207700381536
ИНН 9728015320
от 14.10.2020
© 2021 - 2022
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Условия работы
Требования
ООО Два Колеса
ОГРН 1207700381536
ИНН 9728015320
от 14.10.2020
© 2021 - 2022
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