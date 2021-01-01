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+7(495)-147-58-97
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+7(962)-686-70-99
Работа вело-курьером
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Мы официальный партнёр ООО Умный Ритейл , "Самокат" - сервиса доставки продуктов на дом
Стабильная выплата зарплаты
Свободный график
Отсутствие штрафов
Доставка в удобном районе
Как стать курьером в Два колеса
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Получите всё необходимое для работы, зайдите в приложение и принимайте первый заказ!
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Кого мы ищем
Людей в возрасте строго от 18 лет
С навыками езды
на велосипеде
С мобильным устройством
на Android
С медицинской книжкой или готовностью к ее оформлению
Условия работы
Ставка:
Вело: 255 - 295 руб/час
Пеший: 230 - 275 руб/час
Сборщик: 205 - 245 руб/час
Кухня: 205 - 225 руб / час
Условия:
Спецодежду выдаём
Велосипед выдаём в аренду/под выкуп
Еженедельная оплата на любую карту

График работы:
по индивидуальному запросу (согласовываем практически любой). Возможна ПОДРАБОТКА от 4х часов
Место работы:
работа в одном удобном районе с радиусом доставки до 3,5 км (10 минут на велосипеде)

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Работаем ежедневно. Принимаем на собеседование в 12:00,14:00,16:00, 18:00 часов дня
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Москва, 2-я Рощинская ул., 4, 3ий этаж, офис 317
Контакты
Если у Вас остались вопросы, отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
МСК: 8-495-147-58-97 (офис)
Ежедневно С 10:00 ДО 19:00
Дополнительная информация по ссылкам:
Санкт-Петербург, пр. Бакунина дом 5, офис 308

Контакты
Если у Вас остались вопросы, отправьте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
СПБ: 8-962-686-70-99 (офис)
ПН - СБ С 10:00 ДО 19:00
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