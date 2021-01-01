Выберите вариант из списка... Нет, могу взять в аренду (вело) Да, есть велосипед Да, есть электровелосипед Не нужен, я на другую должность

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